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С 24 июля начнет курсировать двухэтажный поезд Самара — Кисловодск раз в 4 дня

С 24 июля по 19 сентября текущего года впервые будет курсировать новый пассажирский поезд, следующий один раз в четыре дня.

С 24 июля по 19 сентября текущего года впервые будет курсировать новый пассажирский поезд, следующий один раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Поезд состоит из комфортабельных купейных вагонов и вагонов повышенной комфортности класса СВ, оснащённых кондиционерами и современными биотуалетами.

Также в составе предусмотрены вагон-ресторан для удобства пассажиров во время длительного пути, а еще — наличие специального купе, адаптированного для перевозки маломобильных граждан.

Маршрут движения состава открывает широкие возможности для жителей различных городов, в числе которых Сызрань, Пенза, Армавир и других населённых пунктов.

Он позволит без пересадок добраться до популярных курортных центров Северного Кавказа: Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки — что особенно актуально в летний сезон.

Кроме того, жители Самары сохраняют возможность воспользоваться уже действующими транзитными железнодорожными направлениями.

Среди них — поезд № 59, следующий из Новокузнецка в Кисловодск, и поезд № 97, курсирующий между Тындой и Кисловодском.

Эти маршруты остаются доступными для тех, кто планирует отдых на знаменитых курортах Кавказских Минеральных Вод.

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