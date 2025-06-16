В двух районах Петербурга с 18 июня ограничат и закроют движение

А в Центральном районе по этой же причине по 19 июня ограничат движение по Боровой улице от улицы Константина Заслонова до улицы Марата, с закрытием проезда по Боровой улице в направлении от улицы Константина Заслонова к улице Марата. Также перекроют проезд по Волоколамскому переулку возле Боровой улицы, с введением двустороннего движения по Волоколамскому переулку от Коломенской улицы до Боровой улицы.