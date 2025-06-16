В двух районах Петербурга с 18 июня ограничат и закроют движение

С 18 июня дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
Во Фрунзенском районе до 23 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается проезд по Купчинской улице от улицы Олеко Дундича до Малой Балканской улицы.
А в Центральном районе по этой же причине по 19 июня ограничат движение по Боровой улице от улицы Константина Заслонова до улицы Марата, с закрытием проезда по Боровой улице в направлении от улицы Константина Заслонова к улице Марата. Также перекроют проезд по Волоколамскому переулку возле Боровой улицы, с введением двустороннего движения по Волоколамскому переулку от Коломенской улицы до Боровой улицы.