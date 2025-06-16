Глава СУ СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о жилье для дольщиков в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Омской области. Поводом для поручения стали публикации в социальных сетях, где участники долевого строительства сообщают о том, что их дома не достроены на протяжении более 20 лет.
По информации заявителей, строительство объектов давно заброшено, а официальный срок завершения работ назначен только на 2036 год. Граждане обращаются с просьбой восстановить их нарушенные права.
Следственные органы СК России по Омской области уже ведут расследование уголовного дела по признакам злоупотребления полномочиями.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области Владимиру Батищеву представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.