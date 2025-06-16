Глава СУ СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о жилье для дольщиков в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Омской области. Поводом для поручения стали публикации в социальных сетях, где участники долевого строительства сообщают о том, что их дома не достроены на протяжении более 20 лет.