Футбольный клуб Таганрога заявил о своем закрытии

В Ростовской области прекратил работу таганрогский ФК «Форте». Об этом говорится на сайте футбольного клуба. Официальное обращение к болельщикам опубликовали сегодня, 16 июня.
— Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным. Мы признательны каждому, кто болел за нашу команду, — написали в связи с закрытием клуба.
При этом академия для юных спортсменов на базе ФК «Форте» продолжит работу. Ребятам пообещали, что они смогут посещать тренировки в дальнейшем.
Напомним, в сезоне 2024/25 ФК «Форте» выступает в дивизионе А Второй лиги, в группе «Серебро». После 18 туров команда находится на десятой строке турнирной таблицы.
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