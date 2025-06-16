Футбольный клуб Таганрога заявил о своем закрытии

— Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным. Мы признательны каждому, кто болел за нашу команду, — написали в связи с закрытием клуба.