Создана установка для сверхточных экспериментов с клетками

«С помощью прибора можно измерять механические свойства клеточной мембраны (жесткость, эластичность и адгезию), проводить ее химический анализ, контролировать качество клеточных культур, изучать взаимодействия клеток с биоматериалами. Все это помогает изучать свойства материалов и особенности их моделирования, дает представление о том, как эти материалы взаимодействуют с биологическими системами. Эта информация полезна при разработке материалов для биологических применений: например, при создании биосовместимых покрытий на имплантатах, систем для доставки лекарств, выращивании тканей и органов», — привели в пресс-службе слова главного разработчика проекта, научного сотрудника научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Алексея Мешкова.