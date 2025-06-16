Минсельхоз Самарской области планирует собрать 80 тысяч тонн плодов и ягод

В НИИ «Жигулевские сады» начался сбор урожая садовой земляники. Ученые института проводят исследования по селекции и изучению 11 культур плодовых и ягодных растений, включая землянику.
В этом году земляника выращивается с использованием капельного полива, установленного благодаря губернаторскому гранту. Это позволило провести 32 сложных скрещивания и получить новые сортовые комбинации.
Ведущий научный сотрудник Мария Антипенко отметила, что капельный полив значительно улучшил качество ягод: они стали крупнее и слаще, а селекционная работа стала эффективнее.
В институте изучают 12 сортов иностранной селекции, а также собственный сорт «Жанна», выведенный Марией Антипенко. Отечественные сорта отличаются сладостью, урожайностью и зимостойкостью, но уступают зарубежным по транспортабельности и размеру ягод.
Создание нового сорта занимает около 15 лет и включает скрещивание, стратификацию семян, многолетние испытания и отбор. Первый урожай садовой земляники в этом сезоне был собран 30 мая, а массовый сбор начался спустя 10 дней.
Региональный Минсельхоз планирует собрать 80 тысяч тонн плодов и ягод в этом году.
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