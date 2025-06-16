Новосибирцев предупредили о крупных штрафах за БПЛА, запущенные без разрешения

Специалисты подчеркивают, что перед каждым запуском дрона необходимо проверять актуальные ограничения через специальные мобильные приложения или на сайте Росавиации, так как перечень запретных зон регулярно обновляется. В случае обнаружения нарушителей, граждане могут сообщить об этом в местные органы МВД или Росавиацию. Материал о БПЛА с комментариями экспертов опубликовало издание Сиб.фм.