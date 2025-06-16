Новосибирцев предупредили о крупных штрафах за БПЛА, запущенные без разрешения

В Новосибирске усиливается контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в связи с участившимися случаями нарушений. Жителям региона напоминают о необходимости получения специального разрешения для запуска дронов и предупреждают о существенных штрафных санкциях за несоблюдение правил.
Штрафные меры за нарушения.
— Для физических лиц: от 20 000 до 50 000 рублей.
— Для должностных лиц: до 150 000 рублей.
— Для юридических лиц: до 300 000 рублей.
В случаях, когда полет осуществляется без права использования воздушного пространства, предусмотрены еще более строгие наказания:
— Штраф до 500 000 рублей.
— Приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Основные правила полетов БПЛА.
1. Полет должен осуществляться в пределах прямой видимости.
2. Максимальная высота — 150 метров.
3. Полеты разрешены только в светлое время суток.
4. Запрещены полеты в закрытых и особых зонах.
Где получают разрешение на запуск БПЛА.
Для законного использования беспилотников необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Оформление происходит через личный кабинет на сайте Росавиации или через уполномоченные организации. Особое внимание уделяется полетам вблизи стратегических объектов, аэропортов и городской инфраструктуры — для таких случаев требуется специальное разрешение, которое можно оформить через местные органы власти и Росавиацию.
Специалисты подчеркивают, что перед каждым запуском дрона необходимо проверять актуальные ограничения через специальные мобильные приложения или на сайте Росавиации, так как перечень запретных зон регулярно обновляется. В случае обнаружения нарушителей, граждане могут сообщить об этом в местные органы МВД или Росавиацию. Материал о БПЛА с комментариями экспертов опубликовало издание Сиб.фм.
Ранее BFM-Новосибирск публиковал комментарий новосибирского разработчика БПЛА об атаке дронов на Иркутскую область.