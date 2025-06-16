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Эксперт назвала опасные напитки в летнюю жару

Терапевт Волгина: Летом стоит отказаться от сладкой газировки и кофе.

Источник: Комсомольская правда

Врач-терапевт Ирина Волгина в разговоре с NEWS.ru предупредила об опасности употребления кофе и сладкой газировки в период летней жары. По словам специалиста, эти напитки создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и без того страдает из-за перепадов температур.

— В жаркие дни важно особенно внимательно относиться к своему здоровью, — пояснила Ирина Волгина. — Кофе и сладкие газированные напитки не только усиливают жажду, но и создают дополнительную нагрузку на сосуды. Лучше полностью исключить их из рациона в период высоких температур.

Медик рекомендует в жару отдавать предпочтение обычной воде без газа. Также важно соблюдать правильный режим питания, чтобы минимизировать стресс для организма. Не забывайте, что в жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому своевременное пополнение водного баланса становится вопросом безопасности.