Эксперт назвала опасные напитки в летнюю жару

— В жаркие дни важно особенно внимательно относиться к своему здоровью, — пояснила Ирина Волгина. — Кофе и сладкие газированные напитки не только усиливают жажду, но и создают дополнительную нагрузку на сосуды. Лучше полностью исключить их из рациона в период высоких температур.