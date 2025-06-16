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Врач «Акрона» Засиев рассказал о состоянии команды после возвращения из отпуска

Специалист «красно-черных» успокоил болельщиков: сюрпризов для него и коллег не было.

Специалист «красно-черных» успокоил болельщиков: сюрпризов для него и коллег не было.

Тольяттинский «Акрон» успешно ворвался в элиту российского футбола. В дебютном розыгрыше РПЛ подопечные Заура Тедеева заняли девятую строчку с 35 очками. Не хватило четырех до попадания в топ-8.

При этом некоторые игроки тольяттинцев продлили сезон встречами за сборные. Например, Дмитрий Пестряков забил первый мяч за молодежку в матче против ребят из Узбекистана (12+).

«Короткий период отдыха был. Команда получила индивидуальную нагрузку в отпуске. Внезапных сюрпризов для медицинского штаба не было», — объяснил врач волжан Руслан Засиев журналисту «Чемпионата».

Хотя защитник Родриго Эсковаль уехал с костылем после медосмотра. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее игроков «Акрона» и «Крыльев Советов» нашли в базе данных нелегальной букмекерской конторы.

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