Жители Самары приглашаются к участию в международной премии #МЫВМЕСТЕ

В этом году введена номинация «Герои нашего времени», которая будет присуждаться за проекты, направленные на поддержку участников СВО, их семей, патриотическое воспитание, помощь жителям новых территорий, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и поддержку ветеранов.