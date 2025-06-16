Жители Самары приглашаются к участию в международной премии #МЫВМЕСТЕ

В России продолжается приём заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ. Жители Самарской области могут подать заявки до 23 июня на сайте премия.мывместе.рф.
Премия включает 15 номинаций, среди которых «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория». Отдельные номинации «Волонтер года», «Наставник года», «Поколение добра», «Устойчивое будущее», «Код милосердия».
В этом году введена номинация «Герои нашего времени», которая будет присуждаться за проекты, направленные на поддержку участников СВО, их семей, патриотическое воспитание, помощь жителям новых территорий, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и поддержку ветеранов.
К участию приглашаются физические лица, некоммерческие организации, представители бизнеса и медиа. Церемония награждения победителей федерального этапа состоится в Москве со 2 по 5 декабря.
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