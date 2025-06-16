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Кочанова лично примет белорусов с проблемами и вопросами 23 июня в Минске

Белорусы могут записаться на личный прием к Кочановой 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проведет личный прием граждан. Подробнее рассказали в телеграм-канале верхней палаты белорусского парламента.

Так, в понедельник, 23 июня, глава Совета Республики проведет личный прием граждан. Также на встречу с Натальей Кочановой приглашаются индивидуальные предприниматели, их представители и представителей юридических лиц. Личный прием будет проходить в Минске в здании Совета Республики — улица Красноармейская, 9.

Для того, чтобы попасть на личный прием к Кочановой требуется предварительная запись, которая будет осуществляться 17 и 18 июня.

Тем временем сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Бресте 16 июня.