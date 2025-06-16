Кочанова лично примет белорусов с проблемами и вопросами 23 июня в Минске

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проведет личный прием граждан. Подробнее рассказали в телеграм-канале верхней палаты белорусского парламента.
Так, в понедельник, 23 июня, глава Совета Республики проведет личный прием граждан. Также на встречу с Натальей Кочановой приглашаются индивидуальные предприниматели, их представители и представителей юридических лиц. Личный прием будет проходить в Минске в здании Совета Республики — улица Красноармейская, 9.
Для того, чтобы попасть на личный прием к Кочановой требуется предварительная запись, которая будет осуществляться 17 и 18 июня.
Тем временем сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Бресте 16 июня.