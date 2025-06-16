Кочанова лично примет белорусов с проблемами и вопросами 23 июня в Минске

Так, в понедельник, 23 июня, глава Совета Республики проведет личный прием граждан. Также на встречу с Натальей Кочановой приглашаются индивидуальные предприниматели, их представители и представителей юридических лиц. Личный прием будет проходить в Минске в здании Совета Республики — улица Красноармейская, 9.