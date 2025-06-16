Белорус получил уголовное дело из-за диплома, который ему подарил тесть для повышения на работе

Белорус предъявил подаренный тестем поддельный диплом для повышения на работе. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Отмечается, что с Стародорожское РОВД обратилась специалист отдела кадров одного из предприятий района. Она отметила, что сотрудник предъявил ей диплом о высшем образований, который был выдан одним из ученых заведений России, с признаками подделки.
Позднее выяснилось, что мужчине 1982 года рождения, который некоторое время проработал на предприятии, предложили повышения. Сотрудники отдела кадров запросили диплом о высшем техническом образовании. Но при его изучении возникли сомнения в подлинности. В связи с этим специалист по кадрам направила запрос в соответствующий университет для проверки подлинности.
«В поступившем ответе сообщалось, что указанный в запросе мужчина в данном учебном заведении не обучался и никакие документы на его имя университетом не выдавались», — отметили в ГКСЭ.
Во время проведения проверки сотрудники милиции изъяли диплом, а также приложение к нему, и отправили на экспертизу. Специалисты смогли установить, что бланки диплома и приложения к нему были изготовлены не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида.
В ведомстве обратили внимание, что знаки серийных номеров были выполнены способом электрофотографической печати. Что касается остальных изображений бланков, то они были нанесены способом плоской офсетной печати, а элементы защиты имитированы.
Белорус сообщил, что ранее работал строителем в строительной фирме в России, где познакомился со своей будущей женой. Через некоторое время тесть посоветовал мужчине получить высшее образование для карьерного роста.
«Однако вместо обучения тесть решил подарить зятю диплом», — обратили внимание в пресс-службе.
В ГКСЭ добавили, что по указанному факту было заведено уголовное дело.
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