Белорус получил уголовное дело из-за диплома, который ему подарил тесть для повышения на работе

Позднее выяснилось, что мужчине 1982 года рождения, который некоторое время проработал на предприятии, предложили повышения. Сотрудники отдела кадров запросили диплом о высшем техническом образовании. Но при его изучении возникли сомнения в подлинности. В связи с этим специалист по кадрам направила запрос в соответствующий университет для проверки подлинности.