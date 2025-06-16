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МИД: ситуация с белорусскими туристами в ОАЭ остается под контролем

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с белорусскими туристами, находящимися в Объединенных Арабских Эмиратах, остается стабильной и под контролем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: БЕЛТА

«Критической ситуации нет. Туристы, приехавшие по групповым турам, обеспечены необходимыми условиями для проживания соответствующими турфирмами. Обстановка спокойная, воздушное пространство открыто, регулярные рейсы в Беларусь продолжают выполняться», — рассказали в министерстве.

В генеральное консульство Беларуси в Дубае обратились более 30 граждан Беларуси. Консульство поддерживает с ними постоянную связь.

«Прорабатываются разные варианты возвращения, в том числе с участием национального авиаперевозчика. Граждане могут организовать обратный вылет на общих основаниях. Дипломаты готовы оказывать всю необходимую помощь и всегда на связи с белорусскими туристами в ОАЭ. МИД продолжит следить за ситуацией и своевременно информировать о ее развитии», — добавили в пресс-службе.