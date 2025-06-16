МИД: ситуация с белорусскими туристами в ОАЭ остается под контролем

«Прорабатываются разные варианты возвращения, в том числе с участием национального авиаперевозчика. Граждане могут организовать обратный вылет на общих основаниях. Дипломаты готовы оказывать всю необходимую помощь и всегда на связи с белорусскими туристами в ОАЭ. МИД продолжит следить за ситуацией и своевременно информировать о ее развитии», — добавили в пресс-службе.