Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 тренера покинули тольяттинскую «Ладу» из-за истечения срока контрактов

Из них трое были в основной команде, один — в молодежке.

Источник: МК.RU Самара

Из них трое были в основной команде, один — в молодежке.

«Лада» попрощалась с тренером Максимом Семеновым, а также специалистами по ОФП и развитию хоккеистов Валерием Балабановым и Яковом Рачинским соответственно. Они пополнили состав волжан летом 2023 года.

Также из «Ладьи» ушел Владимир Тарасов. Занимал пост наставника тольяттинской молодежки в сезоне 2020−2021.

«В дальнейшем был тренером. В прошедшем розыгрыше МХЛ вместе с командой занял второе место в Серебряном» дивизионе Восточной конференции, пробившись в плей-ин. Там она уступила «Авто» из Екатеринбурга", — напомнили представители клуба.

Ранее 29-летний экс-нападающий волжан Архип Неколенко все-таки перешел в новосибирскую «Сибирь». С ней подписал контракт на два сезона.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.