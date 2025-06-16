4 тренера покинули тольяттинскую «Ладу» из-за истечения срока контрактов

Из них трое были в основной команде, один — в молодежке.
«Лада» попрощалась с тренером Максимом Семеновым, а также специалистами по ОФП и развитию хоккеистов Валерием Балабановым и Яковом Рачинским соответственно. Они пополнили состав волжан летом 2023 года.
Также из «Ладьи» ушел Владимир Тарасов. Занимал пост наставника тольяттинской молодежки в сезоне 2020−2021.
«В дальнейшем был тренером. В прошедшем розыгрыше МХЛ вместе с командой занял второе место в Серебряном» дивизионе Восточной конференции, пробившись в плей-ин. Там она уступила «Авто» из Екатеринбурга", — напомнили представители клуба.
Ранее 29-летний экс-нападающий волжан Архип Неколенко все-таки перешел в новосибирскую «Сибирь». С ней подписал контракт на два сезона.
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