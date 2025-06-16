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7,7% жителей Ростовской области оказались за чертой бедности

Стало известно, сколько жителей Ростовской области оказались за чертой бедности в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заняла 32 место по уровню доходов населения в регионах России по итогам 2024 года. Рейтинг опубликовали на сайте агентства РИА Новости.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. При этом за чертой бедности на указанный период находились 7,7% жителей Дона.

К слову, по данным Росстата, показатель в 7,7% (319,7 тысячи человек) стал рекордно низким в регионе за последние годы. В частности, в 2019 году сложное финансовое положение отмечали у 13,3% жителей области, а в 2023 году — у 9,6%.

Напомним, бедными считаются люди с доходами ниже прожиточного минимума. В 2024 году эта величина в расчете на душу населения составляла 14,5 тысячи рублей, в 2025 году ее подняли до 16,6 тысячи рублей.

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