7,7% жителей Ростовской области оказались за чертой бедности

Ростовская область заняла 32 место по уровню доходов населения в регионах России по итогам 2024 года. Рейтинг опубликовали на сайте агентства РИА Новости.
Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. При этом за чертой бедности на указанный период находились 7,7% жителей Дона.
К слову, по данным Росстата, показатель в 7,7% (319,7 тысячи человек) стал рекордно низким в регионе за последние годы. В частности, в 2019 году сложное финансовое положение отмечали у 13,3% жителей области, а в 2023 году — у 9,6%.
Напомним, бедными считаются люди с доходами ниже прожиточного минимума. В 2024 году эта величина в расчете на душу населения составляла 14,5 тысячи рублей, в 2025 году ее подняли до 16,6 тысячи рублей.
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