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Боец Евгений Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Защитника Отечества проводят в последний путь 17 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Евгений Таюрский из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Мужчина пал при выполнении боевого задания 3 июня 2025 года, ему было 37 лет, — говорится в сообщении администрации.

Прощание с бойцом состоится 17 июня в Свято-Никольском храме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Станислав Нохоев из Ольхонского района. Бойца не стало 24 марта 2025 года.