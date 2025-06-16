Боец Евгений Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Евгений Таюрский из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Мужчина пал при выполнении боевого задания 3 июня 2025 года, ему было 37 лет, — говорится в сообщении администрации.
Прощание с бойцом состоится 17 июня в Свято-Никольском храме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Станислав Нохоев из Ольхонского района. Бойца не стало 24 марта 2025 года.