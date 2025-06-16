Школьница из Молодечно с аттестатом 10,0 стала рекордсменкой на ЦЭ

Результаты централизованного экзамена стали известны на прошлой неделе. Выпускница молодечненской школы № 14 сдавала английский и белорусский языки, поставив перед собой цель — получить не меньше 100 баллов.
Абитуриентка-рекордсменка рассказала Sputnik о бессонных ночах, длительной подготовке, любимом предмете и ответила на главный вопрос — куда она планирует поступать с такими баллами.
Была цель — не меньше 100 баллов
К экзаменам Стефания подошла в самой что ни на есть лучшей форме. День и ночь зубрила, конспектировала, набивала шишки и делала работу над ошибками.
Честно? Я только на этот результат и рассчитывала. Еще в начале учебного года поставила перед собой цель — не меньше 100 баллов — и просто шла к ней. Конечно, упорным трудом. Иногда приходилось и в 3 часа ночи посидеть за учебниками.
Готовиться к экзамену по английскому языку Стефания начала еще в 8-м классе, когда формата ЦЭ даже не существовало. Девушка участвовала в учебных олимпиадах по этому предмету и стала разбираться в его лингвистических тонкостях. Чтобы овладеть «инглишем» в совершенстве, порой приходилось жертвовать даже каникулами.
Со мной работала моя учительница Мацкевич Елена Ивановна. На каждых каникулах занимались с ней по 3−4 часа в день. Поэтому благодарность ей просто огромная!
Подготовка ко второму испытанию — белорусскому языку — началась у Стефании в старших классах. На первое репетиционное тестирование школьница пришла исключительно проверить свои знания и получила 92 балла. А дальше — больше!
Такая история
На ЦТ Стефания сдавала историю Беларуси, но результата пока не знает: он будет известен не позднее 19 июня. Не скрывает, что надеется на хороший результат, но есть сомнения по поводу некоторых заданий в тесте.
С историей мне было сложнее всего, потому что я решила ее сдавать, когда уже училась в 11-м классе: долго не могла определиться, куда буду поступать. И, признаться, было тяжело наверстать всю упущенную программу. И если с английским и белорусским у меня была хорошая база, то с историей все совсем не так. Поэтому пришлось усердно учить.
Ко всем экзаменам девушка готовилась без репетиторов. Ее личными коучами стали школьные преподаватели по белорусскому и английскому языкам и дедушка Стефании — учитель истории.
Я даже не думала, что мне настолько понравится история! Теперь как-то грустно, что не нужно учить ее каждый день. На самом деле очень интересный предмет, и я жалею, что не сразу в него влилась и поняла, насколько важно знать историю своей страны.
Экзамен за 20 минут
Стефания призналась, что задания на экзаменах и централизованном тестировании были несложные. Со всеми испытаниями она справилась быстро, а ЦЭ по английскому вовсе написала за 20 минут!
Для меня это был очень простой тест. Оставшееся время я посвятила проверке своей работы и бланка. Что касается белорусского языка, то там были задания, по моим ощущениями, среднего уровня сложности. Попадались и такие, на которых, как мне кажется, хотели подловить. Такие же моменты присутствовали и в тесте по истории Беларуси.
Гуманитарий до мозга костей
Девушка не считает себя «ботаном» и говорит, что главный секрет успеха на ЦЭ и ЦТ очень простой: решать тесты, набивать на них руку, плюс неплохо знать какую-то теорию. И тогда хороший результат вам обеспечен!
Я поняла, что у меня от природы предрасположенность к языкам. Гуманитарный склад ума! Интересный факт: мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне и был разведчиком благодаря тому, что знал немецкий язык. И склонность к языкам — это у нас семейное.
Стефания полагает, что если бы она задалась целью поступить на программиста или инженера, то с таким же успехом освоила бы и точные науки.
«Но душа лежит к языкам», — добавляет она.
Средний балл — 10,0
Такими отметками, как у Стефании, похвастаться могут далеко не все выпускники школ. В ее аттестате только десятки, других цифр нет.
Как я уже говорила, моя любовь — это языки, но также мне интересно было изучать физику, химию, математику, биологию. Я вникала в суть каждого предмета и с каждым из них имела хорошие отношения.
Любимый предмет Стефании — английский язык, изучению которого она собирается посвятить свое будущее.
В нашем мире английский язык — это язык номер один. И если человек хочет развиваться в какой-либо сфере, мне кажется, знание иностранного языка — необходимый критерий.
Дизайнер, переводчик, дипломат
В восьмом классе я решила, что хочу создавать одежду. Мне хотелось попасть на неделю моды в Париже в качестве дизайнера. Это была прям мечта-мечта. Но в 10-м классе я резко передумала и поняла, что, по-моему, это не для меня. Меня тянуло в сторону языков, в сторону международных отношений.
Со своей новой мечтой Стефания определилась совсем недавно: планирует поступать в Минский государственный лингвистический университет на переводчика.
Сначала думала на международные отношения в БГУ, но возможностей с лингвистическим образованием тоже очень много, особенно в сфере перевода. Я знаю, что уже на первом курсе можно работать волонтером в качестве переводчика на различных мероприятиях. А вообще, если все получится, хочу устроиться в министерство иностранных дел и работать в дипломатических структурах.