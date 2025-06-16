Школьница из Молодечно с аттестатом 10,0 стала рекордсменкой на ЦЭ

С историей мне было сложнее всего, потому что я решила ее сдавать, когда уже училась в 11-м классе: долго не могла определиться, куда буду поступать. И, признаться, было тяжело наверстать всю упущенную программу. И если с английским и белорусским у меня была хорошая база, то с историей все совсем не так. Поэтому пришлось усердно учить.