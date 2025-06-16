Доказано, что сосуды мозга можно лечить с помощью света

САРАТОВ, 16 июня. /ТАСС/. Ученые из Саратова доказали, что менингеальные лимфатические сосуды (МЛС), расположенные в оболочках мозга, можно лечить с помощью света. Фотостимуляция позволяет улучшить выведение токсинов и замедлить развитие болезней, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского (СГУ).
«Нами впервые в мире показано, что менингеальные лимфатические сосуды являются идеальными мишенями для терапевтического воздействия светом. Они располагаются в оболочках мозга непосредственно на его поверхности и поэтому свет даже при потере энергии при прохождении через череп и скальп оказывает стимулирующее воздействие на функции МЛС», — приводятся слова заведующей кафедрой физиологии человека и животных СГУ, профессора Оксаны Семячкиной-Глушковской.
В вузе подчеркнули, что ученые всего мира признали позитивное влияние фототерапии на восстановительные свойства мозга. Однако было не доказано, как свет вызывает системные ответные реакции, улучшает память, когнитивные функции.
По словам исследователей СГУ, с открытием менингеальных лимфатических сосудов и развитием технологий фотостимуляции стало очевидно, что лимфатическая система оболочек мозга во многом отвечает на указанные вопросы. Как пояснили в пресс-службе, МЛС выводит токсины из мозга вместе с током жидкостей. Такое действие сосудов способствует поддержанию иммунитета центральной нервной системы и повышает его устойчивость к развитию заболеваний.
В университете добавили, что фармакологические стратегии лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона, деменции и онкологии являются малоэффективными. Теперь особую перспективу, как отметили в СГУ, приобретают нефармакологические подходы. В их числе технологии, основанные на лимфатонике — фотостимуляции дренажа тканей мозга.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.