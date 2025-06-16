Доказано, что сосуды мозга можно лечить с помощью света

«Нами впервые в мире показано, что менингеальные лимфатические сосуды являются идеальными мишенями для терапевтического воздействия светом. Они располагаются в оболочках мозга непосредственно на его поверхности и поэтому свет даже при потере энергии при прохождении через череп и скальп оказывает стимулирующее воздействие на функции МЛС», — приводятся слова заведующей кафедрой физиологии человека и животных СГУ, профессора Оксаны Семячкиной-Глушковской.