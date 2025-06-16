Разработан состав с повышенной противораковой активностью

«Проведенные стандартные тесты с использованием резазурина выявили, что полученное соединение более чем в 50 раз превышает противораковую активность по сравнению с аналогом, который был одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — прим. ТАСС). Токсичность соединения мы определяли по методу Г. Н. Першина на мышах. По результатам экспериментов установлено, что согласно действующей классификации, соединение относится к V классу практически нетоксичных препаратов. Полученные характеристики делают возможным использование данного соединения для создания новых лекарственных средств целенаправленного действия с низкой токсичностью в отношении здоровых тканей», — привели в пресс-службе слова одного из авторов изобретения, заведующего Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ, доктора биологических наук Александра Тимина.