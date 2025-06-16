В Перми появятся новые деревья в Черняевском лесу

Плановые работы по уборке сухостойной и аварийной древесины проводятся в квартале № 2 Черняевского леса (участок, ограниченный улицами Малкова, Подлесной и Гатчинской). Ведется ликвидация потенциально опасных деревьев, представляющих угрозу для безопасности отдыхающих, здоровые зеленые насаждения при этом не затрагиваются.
Подрядная организация МКУ «Пермское городское лесничество» ведет работы на основании действующего проекта и актов лесопатологических обследований. Затем запланированы компенсационные посадки зеленых насаждений. Осенью и будущей весной на освободившихся участках высадят лесные насаждения, чтобы восстановить и приумножить зеленый фонд Черняевского леса.
МКУ «ПермГорЛес» напоминает, что эти мероприятия необходимы для сохранения Черняевского леса как безопасного и ценного природного объекта, приносит посетителям извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание и соблюдение мер предосторожности. По вопросам, касающимся проводимых работ, можно обратиться по телефону 210−99−38.