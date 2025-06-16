В Перми появятся новые деревья в Черняевском лесу

МКУ «ПермГорЛес» напоминает, что эти мероприятия необходимы для сохранения Черняевского леса как безопасного и ценного природного объекта, приносит посетителям извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание и соблюдение мер предосторожности. По вопросам, касающимся проводимых работ, можно обратиться по телефону 210−99−38.