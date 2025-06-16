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Неделя в Перми будет прохладной и дождливой

Сейчас в столице Прикамья 19 градусов, облачно с прояснениями.

Сейчас в столице Прикамья 19 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 16 июня, днем в Перми будет около 19 , возможны кратковременные ливни, локальные грозы; ночью — до 14 .

Завтра столбик термометра покажет около 21 , будут кратковременные ливни и грозы, ночью — около 10 . В среду, 18 июня, будет около 18 , без осадков. В четверг снова дожди, грозы, возможны локальные сильные ливни, воздух прогреется до 20 . В пятницу будет около 19 , дожди и грозы станут интенсивнее. В выходные еще и похолодает.