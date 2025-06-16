Неделя в Перми будет прохладной и дождливой

Завтра столбик термометра покажет около 21 , будут кратковременные ливни и грозы, ночью — около 10 . В среду, 18 июня, будет около 18 , без осадков. В четверг снова дожди, грозы, возможны локальные сильные ливни, воздух прогреется до 20 . В пятницу будет около 19 , дожди и грозы станут интенсивнее. В выходные еще и похолодает.