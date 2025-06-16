В Узбекистане из-за сильной жары вводят ограничения на скорость движения поездов

В компании предупреждают, что в поездах, движущихся с ограниченной скоростью, возможно снижение эффективности работы системы кондиционирования. Кроме того, поезда могут прибывать к пунктам назначения с опозданием по сравнению с расписанием, что связано с соблюдением температурных нормативов и мер предосторожности.