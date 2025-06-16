В Узбекистане из-за сильной жары вводят ограничения на скорость движения поездов

По информации компании, жара, установившаяся на территории страны, приводит к значительному нагреву рельсов и других металлических элементов железнодорожной инфраструктуры. Чтобы избежать рисков и обеспечить безопасность движения, было принято решение о снижении скорости движения пассажирских составов.
В компании предупреждают, что в поездах, движущихся с ограниченной скоростью, возможно снижение эффективности работы системы кондиционирования. Кроме того, поезда могут прибывать к пунктам назначения с опозданием по сравнению с расписанием, что связано с соблюдением температурных нормативов и мер предосторожности.
«Узтемирйулйуловчи» приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные погодными условиями, и просит с пониманием отнестись к временным мерам, направленным на обеспечение безопасности и сохранение технической целостности железнодорожных путей.
По прогнозам синоптиков, жара в республике сохранится ещё несколько дней, а местами температура воздуха поднимется до 44 градусов.