Авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня

Напомним, до этого 13 и 14 июня в авиакомпании Flydubai полностью отменили рейсы в Беларусь и ряд других стран, в том числе в Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Россию и другие.