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Авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня

Авиакомпания Flydubai отменяет рейсы в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Эмиратская авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня включительно, сообщает РИА Новости.

Напомним, до этого 13 и 14 июня в авиакомпании Flydubai полностью отменили рейсы в Беларусь и ряд других стран, в том числе в Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Россию и другие.

Причиной приостановки или отмены полетов ряда авиакомпаний через воздушное пространство ближневосточных государств связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.

При этом авиакомпания «Белавиа» также информировала об изменении маршрута рейса в Дубай для облета территорий, «которые являются закрытыми и потенциально небезопасными для авиации».

Тем временем МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан.

К слову, недавно дальнемагистральный Airbus «Белавиа» выполнил первый рейс в Турцию.