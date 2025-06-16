Эмиратская авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня включительно, сообщает РИА Новости.
Напомним, до этого 13 и 14 июня в авиакомпании Flydubai полностью отменили рейсы в Беларусь и ряд других стран, в том числе в Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Россию и другие.
Причиной приостановки или отмены полетов ряда авиакомпаний через воздушное пространство ближневосточных государств связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.
При этом авиакомпания «Белавиа» также информировала об изменении маршрута рейса в Дубай для облета территорий, «которые являются закрытыми и потенциально небезопасными для авиации».
Тем временем МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан.
К слову, недавно дальнемагистральный Airbus «Белавиа» выполнил первый рейс в Турцию.