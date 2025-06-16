ГИБДД Челябинска предложила скорректировать режим светофора на Воровского после пробки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинская Госавтоинспекция рекомендовала городскому Комитету дорожного хозяйства пересмотреть режим работы светофора на перекрёстке улиц Воровского и Доватора. Причиной стало образование значительной пробки в этом районе.