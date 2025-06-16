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ГИБДД Челябинска предложила скорректировать режим светофора на Воровского после пробки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинская Госавтоинспекция рекомендовала городскому Комитету дорожного хозяйства пересмотреть режим работы светофора на перекрёстке улиц Воровского и Доватора. Причиной стало образование значительной пробки в этом районе.

Источник: ФедералПресс

При необходимости экипажи ДПС будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия для беспрепятственного проезда.

сообщают в ГАИ

Первоначальная перенастройка светофора была выполнена в связи с ремонтом трамвайных путей на участке Блюхера — Доватора.