ГИБДД Челябинска предложила скорректировать режим светофора на Воровского после пробки

При необходимости экипажи ДПС будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия для беспрепятственного проезда.
Первоначальная перенастройка светофора была выполнена в связи с ремонтом трамвайных путей на участке Блюхера — Доватора.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинская Госавтоинспекция рекомендовала городскому Комитету дорожного хозяйства пересмотреть режим работы светофора на перекрёстке улиц Воровского и Доватора. Причиной стало образование значительной пробки в этом районе.
При необходимости экипажи ДПС будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия для беспрепятственного проезда.
Первоначальная перенастройка светофора была выполнена в связи с ремонтом трамвайных путей на участке Блюхера — Доватора.