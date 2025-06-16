Создан метод для улучшения герметизации легочной ткани

Отмечается, что разработанный метод не имеет аналогов в мире. «Благодаря комбинированному использованию герметика и коллагеновой пластины мы сможем предложить пациентам с утечкой воздуха из легких новый, более надежный вариант лечения. После завершения доклинических исследований данная методика будет внедрена в клиническую практику в Сеченовском университете», — приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой госпитальной хирургии № 2 Сеченовского университета Евгения Тарабрина.