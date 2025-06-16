В Батайске агрессивная женщина сломала зеркало на машине и устроила скандал

В Батайске агрессивная женщина на глазах у прохожих сломала боковое зеркало припаркованного Chevrolet Niva, а потом до прибытия полиции вела себя агрессивно и пыталась освободиться из рук супруга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.