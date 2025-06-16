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В Батайске агрессивная женщина сломала зеркало на машине и устроила скандал

Полицейские Батайска задержали женщину, повредившую чужую машину на глазах у прохожих.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске агрессивная женщина на глазах у прохожих сломала боковое зеркало припаркованного Chevrolet Niva, а потом до прибытия полиции вела себя агрессивно и пыталась освободиться из рук супруга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Вызов из-за нарушения общественного порядка на улице Северный массив поступил 15 июня. Предварительно, женщина повредила зеркало машины, находясь в состоянии опьянения. К этому моменту она уже возместила ущерб, — уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники МВД проверяют причастность женщины к повреждению автомобиля Mercedes, припаркованного во дворе соседнего дома.

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