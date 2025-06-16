Поиски истины и проблемы подростков: как прошел второй фестиваль «Евразия-Кинофест»

На втором международном фестивале «Евразия-Кинофест» лучшим фильмом стала немецко-кенийская картина о проблемах африканских подростков.
Масштабная церемония закрытия «Евразии» с почетной красной дорожкой прошла 13 июня в сочинском Летнем театре. По ней прошли участники и гости церемонии, известные кинематографисты, артисты, режиссеры и продюсеры. Среди них — Наталья Бондарчук, Наталья Аринбасарова, Наталья Белохвостикова, Лариса Садилова, Валентина Теличкина, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Дмитрий Дюжев, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Елена Валюшкина, Гоша Куценко, художественный руководитель фестиваля Сергей Норвожилов и др.
За восемь дней смотра было показано 90 фильмов из 26 стран, из них 45 премьер. Программа смотра оказалась на редкость насыщенной. Каждый день параллельно шли показы конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные, проходили мастер-классы и круглые столы, форумы, панельные сессии, творческие встречи. В эти дни были подведены и итоги конкурса Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ), прошел питчинг на соискание грантовой поддержки лучших кинопроектов.
Особым событием на сочинском смотре стало празднование 120-летия со дня рождения кинорежиссера Сергея Герасимова. На него приехали ученики мастера — актрисы и режиссеры, учившиеся в разное время у мастера во ВГИКе.
— В этом году в нашем сочинском «Кинофесте» приняло участие в два раза больше стран, чем в прошлом — 26 стран, — отметила депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. — Среди них Индия, страны постсоветского пространства. Причем к нам присоединились в этом году и страны Евросоюза — Германия, Франция, Австрия, Сербия, а также страны с африканского континента — Кения и Южноафриканская Республика.
Нас всех объединяют традиционные ценности, историческая правда, запрос на думающее кино, подчеркнула Аршинова.
— Сейчас уже ясно, что фестиваль удался. Зрителю фильмы понравились. Около 30 тысяч зрителей посмотрели почти сто фильмов, представленных на «Евразии». Трогательные моменты: часто они стоя аплодировали после сеансов. Фильмы, в которых были и смех, и слезы, и юмор, вызывали такую искреннюю реакцию людей. Все объединились на площадках Летнего театра. Мы поняли, что существует запрос на такие фильмы, — считает Аршинова. — Мы обязательно сделаем фестиваль традиционным. Ведь еще когда Тигран Кеосаян задумывал этот фестиваль, то предрек, что его ждет успех. И он был прав, у нас все получилось. Смотр расширился, стал лучше, работа над ним шла круглосуточно. Из нового — мы ввели программу мультфильмов для детского зрителя, провели форум кинокритиков, где обсуждались важные проблемы нашего кино, в том числе введение единого евразийского прокатного удостоверения. Мы хотим, чтобы аккредитация фильмов была автоматической во многих странах. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы евразийское кино развивалось и фильмы отсюда мы могли представлять в другие страны.
И. о. президента фестиваля продюсер и режиссер, Джаник Файзиев со сцены поделился своими опасениями. Ведь в театральном мире есть поверье, что второй спектакль всегда хуже, чем первый. Джаник опасался, что вторая «Евразия» подкачает по сравнению с прошлогодней, которая прошла в Москве. Но нет.
— На всех просмотрах были полные залы публики, — радуется Файзиев. — А это ведь главный и единственный критерий успеха фестиваля. И мы понимаем, что в конечном счете важна не победа, а участие. И представленные фильмы были отобраны самым тщательным образом. В каждом из них было свое зерно. Свой смысл. Но то, что это вызовет такое внимание сочинской аудитории, стало настоящим праздником для организаторов смотра.
В этот вечер, в свой 85-й день рождения, почетный приз «За вклад в развитие кинематографа» получил член «большого» жюри знаменитый сербский актер и каскадер Гойко Митич, известный российским зрителям как индеец Чингачгук Большой Змей, Текумсе и Зоркий Сокол.
— Сегодня, в мой день рождения, я счастлив, что я с вами. Я по знаку зодиака Близнец и с собой договорился, что годы считаю начиная со ста. Сейчас еще рано. Спасибо вам за теплую встречу здесь. Это награда мне за дело всей моей жизни, — сказал Гойко Митич, получая приз.
В конкурсе документального кино приз за лучшую режиссерскую работу получил Артак Арутюнян за работу в фильме «Сильвен из Техута» (Армения). Лента рассказывает историю африканского футболиста, который после травмы завершил карьеру и поселился в армянской деревне Техут, тренируя местных детей.
Приз за лучший сценарий достался киргизскому режиссеру Дастану Боркошу за работу в фильме «Село Алихана». Это лирическая история о маленьком трудолюбивом Алихане, проживающем в селе, где все знают все обо всех.
Фильм «Кукольный дом»: сюжет.
Наконец, лучшим документальным фильмом стала лента российского режиссера Бориса Травкина «Я явилась не гостить». Героиня фильма — сибирская сказительница, прозаик и поэт Таисия Пьянкова, запечатлевшая свой мир в прекрасных сказках.
В конкурсе короткометражных фильмов победила лента российских режиссеров Антона Симухина и Николая Алексеева «Про корову». Это история о том, как невезучая москвичка Снежана приезжает в деревню хоронить отчима, чтобы получить в наследство дом. Денег на похороны нет, и она решает продать корову, что становится настоящим приключением.
Жюри конкурса полнометражного кино, в которое вошел Гойко Митич, возглавила бразильская актриса Луселия Сантус, знакомая нам по роли Изауры в легендарном сериале «Рабыня Изаура». Эксперты этого жюри приняли следующее решение. Приз за лучшую режиссерскую работу получил киргизский режиссер Дастан Жапар Рыскелди за фильм «Сделка на границе». Это трагическая история о злоключениях двух друзей, зарабатывающих перевозкой наркотиков через пограничный район. Встреча героев с бежавшей из рабства девушкой Назик в корне меняет их судьбу.
«Там, где танцуют стерхи»: сюжет, актеры, рецензия.
Приз за лучший сценарий достался Некрузу Джалилиёну за работу в таджикском фильме «В поисках истины». Это история одного необычного расследования пытливого журналиста, сделанная в лучших традициях Агаты Кристи и Жоржа Сименона.
Лучшим оператором признан Александр Плотников за работу в черно-белом казахском фильме «Эвакуация» — рассказе о путешествии матери и дочери во время Великой Отечественной войны через всю страну в Алма-Ату.
Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Адабашьян за работу в фильме Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Адабашьян сыграл здесь в дуэте со Светланой Крючковой пожилого питерца, со вкусом проживающего свои будни.
Призом за лучшую женскую роль награждена актриса Нур Сюрер. В турецком фильме «Участь» она сыграла активную вдову Султан, которая не только хочет снова быстро выйти замуж, но и начать собственное дело.
Наконец, приз за лучший полнометражный фильм вполне заслуженно достался кенийско-немецкой картине «Нави: дорогая будущая я». Режиссеры Тоби Шмутцлер, Кевин Шмутцлер, Апуу Маурин, Валентин Челлугет создали пронзительное исследование проблем африканского общества, в котором до сих пор живы патриархальные предрассудки. Героиню фильма, юную Нави, страстно желающую учиться, родители насильно выдают замуж за пожилого мужчину, с чем Нави не желает мириться. Вторая «Евразия» показала, что у стран этого континента, а также стран БРИКС общего больше, чем различий. И волнующие людей проблемы находят свое отражение в фильмах, которые снимают в этих странах все-таки в основном мужчины. Такова уж восточная традиция.
Благородную задачу форума подчеркнула депутат Госдумы РФ Алена Аршинова:
— Мы сделаем все, чтобы объединить наши страны, создать единое культурное пространство, причем не только нашего континента, но и всего мира. Санкции нам не помеха, в Сочи, к примеру, приехали звезды французского кино, кинематографисты Индии, Бразилии, Китая. И хотя в Европейском союзе пытались ввести русофобию, но у них не получилось. «Евразия» занимается не политикой, а культурой, образованием, гуманитарными проектами. И нам это удается. Люди сегодня объединяются независимо от политических предпочтений и войн.