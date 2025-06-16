Поиски истины и проблемы подростков: как прошел второй фестиваль «Евразия-Кинофест»

— Сейчас уже ясно, что фестиваль удался. Зрителю фильмы понравились. Около 30 тысяч зрителей посмотрели почти сто фильмов, представленных на «Евразии». Трогательные моменты: часто они стоя аплодировали после сеансов. Фильмы, в которых были и смех, и слезы, и юмор, вызывали такую искреннюю реакцию людей. Все объединились на площадках Летнего театра. Мы поняли, что существует запрос на такие фильмы, — считает Аршинова. — Мы обязательно сделаем фестиваль традиционным. Ведь еще когда Тигран Кеосаян задумывал этот фестиваль, то предрек, что его ждет успех. И он был прав, у нас все получилось. Смотр расширился, стал лучше, работа над ним шла круглосуточно. Из нового — мы ввели программу мультфильмов для детского зрителя, провели форум кинокритиков, где обсуждались важные проблемы нашего кино, в том числе введение единого евразийского прокатного удостоверения. Мы хотим, чтобы аккредитация фильмов была автоматической во многих странах. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы евразийское кино развивалось и фильмы отсюда мы могли представлять в другие страны.