Солнце разбушевалось — магнитная буря опять атакует: Метеозависимым Молдовы придётся нелегко

Учёные успокаивают: угрозы для Земли нет, но предупреждают — активность на Солнце растёт. В ближайшие два дня ожидаются новые вспышки класса M, которые могут вызывать магнитные бури и влиять на радиосвязь, навигацию и даже настроение метеочувствительных людей.