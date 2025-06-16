Солнце разбушевалось — магнитная буря опять атакует: Метеозависимым Молдовы придётся нелегко

Вспышка класса M6.8 длилась 18 минут и случилась в области солнечных пятен № 4105, сообщили в Институте прикладной геофизики РФ.
Учёные успокаивают: угрозы для Земли нет, но предупреждают — активность на Солнце растёт. В ближайшие два дня ожидаются новые вспышки класса M, которые могут вызывать магнитные бури и влиять на радиосвязь, навигацию и даже настроение метеочувствительных людей.
Последствия ещё одной сильной вспышки М8.4 на Солнце приведут к негативным последствиям уже 17 июня.
Корональный выброс направлен на Землю, вечером 17 июня ожидается геомагнитная буря G4 и редкие полярные сияния.