Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце разбушевалось — магнитная буря опять атакует: Метеозависимым Молдовы придётся нелегко

Вечером 17 июня ожидается геомагнитная буря [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вспышка класса M6.8 длилась 18 минут и случилась в области солнечных пятен № 4105, сообщили в Институте прикладной геофизики РФ.

Учёные успокаивают: угрозы для Земли нет, но предупреждают — активность на Солнце растёт. В ближайшие два дня ожидаются новые вспышки класса M, которые могут вызывать магнитные бури и влиять на радиосвязь, навигацию и даже настроение метеочувствительных людей.

Последствия ещё одной сильной вспышки М8.4 на Солнце приведут к негативным последствиям уже 17 июня.

Корональный выброс направлен на Землю, вечером 17 июня ожидается геомагнитная буря G4 и редкие полярные сияния.