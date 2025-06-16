В Башкирии на месяц продлили ограничение на М-7 в Илишевском районе

Сначала ограничение планировалось до 16 июня, теперь участок собираются открыть в 17 часов 16 июля. Об этом сообщили в минтрансе РБ.
Объехать закрытый участок можно по старому направлению трассы М-7 через указанные посёлки.
Ещё на месяц продлено ограничение движения на участке трассы М-7 «Волга» в обход посёлков Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Здесь настраивают автоматическую систему управления дорожным движением.
Сначала ограничение планировалось до 16 июня, теперь участок собираются открыть в 17 часов 16 июля. Об этом сообщили в минтрансе РБ.
Объехать закрытый участок можно по старому направлению трассы М-7 через указанные посёлки.