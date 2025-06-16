Тольяттинская «Лада» представила обновленный тренерский штаб

Представители волжан рассказали об изменениях в команде перед стартом нового сезона КХЛ.
Ранее писали, что главным тренером «автозаводцев» стал Борис Миронов. До этого был помощником Бенуа Гру в челябинском «Тракторе». С ним взял серебро Континентальной хоккейной лиги в мае нынешнего года.
Игровую карьеру провел в роли защитника. Выступал за «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В НХЛ — 741 встреча.
За вратарей будут отвечать Алексей Семенов и Антон Зеленов, за защитников — бывший главный тренер Павел Зубов и Никита Щитов, за форвардов — Максим Смельницкий и Константин Богдановский.
Тренерами по ОФП стали Нормундс Силиньш и Сергей Медведев, уточнили представители «Лады».
До этого тольяттинский клуб покинули четыре специалиста.
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