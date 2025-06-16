В Омске готовятся к масштабному концерту на День молодёжи

«Так как день молодёжи у нас один из самых популярных праздников, то в этом году мы решили поменять конфигурацию сцены на Соборной площади, где будут проходить основные мероприятия, так, чтобы ещё сильнее увеличить её вместимость», — пояснил он ТАСС.