В Омске готовятся к масштабному концерту на День молодёжи

Ранее портал Om1 Омск сообщал, что на Соборной площади уже начали устанавливать большую сцену. В правительстве Омской области нашему корреспонденту пояснили, что сцену готовят ко Дню молодёжи.
Пройдёт мероприятие с 27 по 29 июня. Известно, что на праздник пригласят звёздных гостей. Их имена пока что держат в секрете и анонсируют чуть позже.
Напомним, что ранее заместитель председателя правительства региона Иван Колесник сообщил, что День молодёжи в городе будут отмечать три дня.
«Так как день молодёжи у нас один из самых популярных праздников, то в этом году мы решили поменять конфигурацию сцены на Соборной площади, где будут проходить основные мероприятия, так, чтобы ещё сильнее увеличить её вместимость», — пояснил он ТАСС.