Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске готовятся к масштабному концерту на День молодёжи

Имя гостей праздника пока держат в секрете.

Источник: Om1 Омск

Ранее портал Om1 Омск сообщал, что на Соборной площади уже начали устанавливать большую сцену. В правительстве Омской области нашему корреспонденту пояснили, что сцену готовят ко Дню молодёжи.

Пройдёт мероприятие с 27 по 29 июня. Известно, что на праздник пригласят звёздных гостей. Их имена пока что держат в секрете и анонсируют чуть позже.

Напомним, что ранее заместитель председателя правительства региона Иван Колесник сообщил, что День молодёжи в городе будут отмечать три дня.

«Так как день молодёжи у нас один из самых популярных праздников, то в этом году мы решили поменять конфигурацию сцены на Соборной площади, где будут проходить основные мероприятия, так, чтобы ещё сильнее увеличить её вместимость», — пояснил он ТАСС.