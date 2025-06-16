У микропластика нашли способность становится еще вреднее

«Мы выяснили, что, если структура поверхностного слоя частиц микропластика состоит из плотно упакованных цепей полистирола, неважно, какая форма будет у этих частиц: сферическая, ассисетричная или другая. Сорбционные свойства микропластика от этого не меняются. Но если эту структуру изменить, то его сорбционная емкость увеличится, так как возрастет удельная поверхность частиц, и в них появятся новые микро- и мезопоры», — рассказал заведующий лабораторией Владимир Исаков.