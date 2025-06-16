В Волгоградской области стартовал резервный период ЕГЭ-2025

16 июня 560 волгоградских школьников сдают географию, литературу, обществознание и физику. Результаты этих экзаменов будут известны до 1 июля.
В следующие дни выпускникам предстоит продемонстрировать знания по другим предметам:
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — устная часть иностранного языка, история и химия;
- 19 июня — биология, письменная часть иностранного языка и информатика;
- 20 июня — математика (базовый и профильный уровни).
23 июня станет единым резервным днем для сдачи всех предметов, а
Волгоградская область демонстрирует успешные результаты ЕГЭ. Уже известно о 20 стобалльных работах. Без ошибок с экзаменами справились выпускники из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Городищенского, Котовского и Еланского районов.
Кампания проходит в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. В 74 пунктах проведения экзаменов организовано видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов.
Для оперативного реагирования на возможные нарушения каждый пункт оснащен QR-кодом для быстрой подачи обращений. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
Учащиеся, не преодолевшие минимальный порог по обязательным предметам или пропустившие экзамены по уважительным причинам, смогут пересдать русский язык и математику в дополнительный период с 4 по 23 сентября.