В Омской области растёт число случаев заболеваний онкологией

Общий рост заболеваемости за три года отмечается по большинству групп болезней, кроме инфекционных и паразитарных заболеваний, а также болезней нервной системы — в этих направлениях наблюдается небольшое снижение. При этом число заболеваний крови и кроветворных органов выросло на 5,8%, эндокринной системы — на 16,9%. Также зафиксирован рост заболеваний глаз, ушей и сердечно-сосудистой системы.