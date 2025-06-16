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В Омской области растёт число случаев заболеваний онкологией

В Омской области за последние годы растёт число случаев заболеваний новообразованиями.

По данным доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом состоянии региона за 2024 год, количество зарегистрированных случаев опухолей увеличилось с 723 в 2021 году до 859 в 2024-м.

Общий рост заболеваемости за три года отмечается по большинству групп болезней, кроме инфекционных и паразитарных заболеваний, а также болезней нервной системы — в этих направлениях наблюдается небольшое снижение. При этом число заболеваний крови и кроветворных органов выросло на 5,8%, эндокринной системы — на 16,9%. Также зафиксирован рост заболеваний глаз, ушей и сердечно-сосудистой системы.

В 2023 году среди основных проблем здоровья у населения Омской области были болезни дыхательных путей, травмы и отравления, а также заболевания кровеносной системы. Распределение заболеваний по возрасту показывает, что у детей чаще встречаются болезни дыхательной системы и травмы, у подростков — респираторные и желудочно-кишечные заболевания. Среди взрослых чаще всего выявляют сердечно-сосудистые проблемы.

Кроме того, в докладе отмечается заметное снижение новых случаев COVID-19 — их число уменьшилось примерно на 60% по сравнению с предыдущими годами.