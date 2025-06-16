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Мошенники 5 тысяч раз за месяц позвонили челябинцу

Упорные мошенники бесконечно звонили челябинцу, но не смогли получить деньги.

Источник: Комсомольская правда

Житель Челябинска по итогам мая поставил рекорд страны: ему чаще всех звонили мошенники. Настырные аферисты набирали телефон горожанина 5020 раз. Об этом сообщили в компании «МТС».

Упорство не помогло добиться злодейских целей: система опознала вызовы как потенциально опасные и заблокировала.

По данным мобильного оператора, чаще всего обманщики звонят южноуральцам под видом связистов, работников банков и финансовых консультантов. В целом по России количество мошеннических вызовов за год выросло на 14%.