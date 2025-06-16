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Виталий Хоценко высоко оценил омский форум «Made in China-2025»

Губернатор подчеркнул важность мероприятия для поддержки экспорта и привлечения инвестиций в регион.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июня, в Омске стартовал российско-китайский форум «Made in China-2025». Мероприятие продлится два дня — с 16 по 17 июня. Это первое деловое событие такого масштаба в российско-китайских отношениях с участием Омской области.

Двадцать компаний из Китайской Народной Республики представят в эти дни свою продукцию и уникальные разработки. Программа форума очень насыщенна. Она включает круглые столы и B2B-переговоры для налаживания деловых связей. Из значимых событий форума стоит отметить презентацию инвестиционного потенциала Омской области, организуемую для китайских бизнесменов. В ответ гости презентуют выставку инновационных и технологических достижений китайской промышленности.

«Уверен, что форум “Made in China-2025” открывает широкие перспективы для развития деловых связей и реализации совместных проектов. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота, обмене технологиями и открытии новых рынков для наших производителей», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

К первым достижениям форума «Made in China-2025» можно смело отнести проявленное китайским представителями намерение создать постоянные демонстрационные павильоны для омских товаропроизводителей в китайском городе Шэньян. В ответ Омская область выразила готовность предоставить аналогичные площадки для предприятий провинции Ляонин.