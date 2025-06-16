Виталий Хоценко высоко оценил омский форум «Made in China-2025»

Двадцать компаний из Китайской Народной Республики представят в эти дни свою продукцию и уникальные разработки. Программа форума очень насыщенна. Она включает круглые столы и B2B-переговоры для налаживания деловых связей. Из значимых событий форума стоит отметить презентацию инвестиционного потенциала Омской области, организуемую для китайских бизнесменов. В ответ гости презентуют выставку инновационных и технологических достижений китайской промышленности.