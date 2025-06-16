В Прикамье начался четвертый сезон проекта «Тренер нашего двора»

Пермский муниципальный округ стал числу по количеству тренеров, которые будут вести занятия в этом году — 13. Второе место заняли Бардымский и Чердынский МО, где будут работать по семь инструкторов, по шесть — в Краснокамском, Кудымкарском, Кунгурском муниципальных округах и Лысьве. По пять тренеров будут вести занятия в Добрянке, Красновишерске, Чернушке и Горнозаводском округе. Всего в этом году во всех 43 муниципальных образованиях Прикамья занятия будут проводить 150 тренеров.