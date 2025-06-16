В Прикамье начался четвертый сезон проекта «Тренер нашего двора»

Благодаря поддержке бюджета Пермского края квалицированные инструкторы получили по проекту «Тренер нашего двора» требуемый инвентарь на сумму до 30 тысяч рублей. Теперь они смогут проводить для всех желающих бесплатные занятия во всех территориях региона.
Первыми получили оборудование тренеры Пермского муниципального округа. Так, Наталья Максимова будет проводить в п. Ферма на ул. Строителей, 2а тренировки по фитнес-аэробике. На этой же площадке, только в другое время, заниматься волейболом со всеми желающими будет Егор Подкидышев.
Пермский муниципальный округ стал числу по количеству тренеров, которые будут вести занятия в этом году — 13. Второе место заняли Бардымский и Чердынский МО, где будут работать по семь инструкторов, по шесть — в Краснокамском, Кудымкарском, Кунгурском муниципальных округах и Лысьве. По пять тренеров будут вести занятия в Добрянке, Красновишерске, Чернушке и Горнозаводском округе. Всего в этом году во всех 43 муниципальных образованиях Прикамья занятия будут проводить 150 тренеров.
За несколько лет проект стал знаковым и ожидаемым для жителей региона, рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова: «Для того чтобы занятия охватывали максимальное количество людей, мы увеличили количество тренеров, которые участвуют в проекте, — со 117 до 150. Напомню, в проекте могут участвовать все желающие независимо от возраста и уровня подготовки, достаточно выбрать вид спорта по душе. Ждем всех любителей активного образа жизни на площадках».
Занятия по проекту «Тренер нашего двора» стартовали 15 июня и продлятся три месяца. Бесплатные тренировки будут проводиться не реже двух раз в неделю на спортивных объектах общего доступа. Расписание размещено на портале «Управляем вместе».
В этом году прикамцам предлагается 11 видов спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, ОФП, фитнес-аэробика, спортивный туризм, футбол, регби, флорбол, пауэрлифтинг и рукопашный бой.
«Здорово, что среди тренеров есть и учителя физкультуры, и мастера спорта, которые готовы передавать свой опыт, а среди учеников — и дети, и взрослые. Такие тренировки не требуют особой подготовки и не занимают много времени, а их влияние на здоровье можно заметить сразу», — ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин.
Напомним, по госпрограмме «Спорт России» перед Прикамьем стоит задача к 2030 году вовлечь в физическую активность не менее 70% жителей.