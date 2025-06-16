Директора магазина «Подписные издания» оштрафовали на 20 тыс. рублей

О том, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении, стало известно 22 мая. «Ъ-СПб» писал, что книга в «Подписные издания» попала по договору, который с одной стороны подписан с госпожой Орловой, с другой — с индивидуальным предпринимателем Анной Курбатовой.