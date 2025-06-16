Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хлорид натрия горел в минской Каменной Горке

В Минске загорелся склад с хлоридом натрия.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили о пожаре на складе в минской Каменой Горке, где загорелись кубы хлорида натрия.

Возгорание произошло вечером 15 июня на открытой складской территории на улице Каменногорская. Горели складируемые еврокубы с хлоридом натрия.

Огонь повредил четыре еврокуба. В результате ЧП также произошел розлив хлорида натрия на площади около 100 квадратных метров. Кроме того, спасательные службы зафиксировали превышение концентрации паров хлора в воздухе на расстоянии одного метра от места розлива.

Ликвидируя ЧС, спасатели устранили возгорание, а также разбавили пролитые вещества и осадили пар.

— Повторные замеры превышения концентрации не зафиксировали, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что во время пожара в соседних зданиях не было людей, поэтому эвакуация не потребовалась.

Тем временем авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня.

А еще в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.