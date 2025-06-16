Хлорид натрия горел в минской Каменной Горке

В МЧС сообщили о пожаре на складе в минской Каменой Горке, где загорелись кубы хлорида натрия.
Возгорание произошло вечером 15 июня на открытой складской территории на улице Каменногорская. Горели складируемые еврокубы с хлоридом натрия.
Огонь повредил четыре еврокуба. В результате ЧП также произошел розлив хлорида натрия на площади около 100 квадратных метров. Кроме того, спасательные службы зафиксировали превышение концентрации паров хлора в воздухе на расстоянии одного метра от места розлива.
Ликвидируя ЧС, спасатели устранили возгорание, а также разбавили пролитые вещества и осадили пар.
— Повторные замеры превышения концентрации не зафиксировали, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что во время пожара в соседних зданиях не было людей, поэтому эвакуация не потребовалась.
Тем временем авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня.
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