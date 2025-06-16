Хлорид натрия горел в минской Каменной Горке

Огонь повредил четыре еврокуба. В результате ЧП также произошел розлив хлорида натрия на площади около 100 квадратных метров. Кроме того, спасательные службы зафиксировали превышение концентрации паров хлора в воздухе на расстоянии одного метра от места розлива.