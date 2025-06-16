Вторая за сутки вспышка произошла на Солнце в зоне прямого воздействия на Землю

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сильная вспышка зафиксирована на Солнце в понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Она стала второй за сутки сильной вспышкой из активной области, расположенной на линии Солнце — Земля.
«16 июня в 12:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4114 (N18E07) зарегистрирована вспышка M6.3 продолжительностью 31 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении института.
По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это вторая за сутки мощная вспышка на линии Солнце-Земля. В минувшее воскресенье в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС о вспышке М8.5, которая была зафиксирована в той же группе пятен.
Кроме того, 16 июня произошли еще две вспышки класса М — М1.2 и М1.8.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.