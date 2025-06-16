В Екатеринбурге планируется перекрытие улицы Центральной

Об этом сообщают пресс-служба Администрации Екатеринбурга.
Ответственность за перекрытие взяли специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой». Движение будет закрыто по улице Центральной, на отрезке от улице Латвийской до дома № 2 по улице Центральной.
На перекрытом участке запланирован капитальный ремонт дорожного полотна. Объехать зону ограничений можно по улицам Новая, Латвийская, Эстонская и Локомобильная. Схема движения общественного транспорта останется прежней.
Напоминаем, что всю информацию о действующих на территории города перекрытиях публикуются на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге планируют перекрыть проезд по путепроводу, расположенному над улицей Металлургов в районе «Меги».
Это связано с проведением работ по строительству улицы Юрия Исламова, указано на сайте городской администрации. В документе указано, что проезд по мосту будет закрыт с 16 июня по 31 августа. Однако в мэрии рассказали порталу Е1.ru, что в ближайшее время прекращать движение не будут, так как даты строительных работ еще не согласованы.