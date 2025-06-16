В Екатеринбурге планируется перекрытие улицы Центральной

Это связано с проведением работ по строительству улицы Юрия Исламова, указано на сайте городской администрации. В документе указано, что проезд по мосту будет закрыт с 16 июня по 31 августа. Однако в мэрии рассказали порталу Е1.ru, что в ближайшее время прекращать движение не будут, так как даты строительных работ еще не согласованы.