В Дагестане нашли поселение эпохи энеолита

Отмечается, что выявление и исследование поселения является научным событием, претендующим на то, чтобы стать одним из ярких археологических открытий раскопочного сезона 2025 года. Материалы этого памятника демонстрируют собой пласт культуры, который не был ранее известен на Северо-Восточном Кавказе. Впервые за многие десятки лет исследований на этой территории выявлено поселение с культурными характеристиками, не отмечавшимися прежде за пределами восточной части Южного Кавказа. О южном направлении связей вновь открытой культуры свидетельствует, в частности, и то, что в составе находок каменных орудий обнаружены орудия из обсидиана. Известно, что на Северо-Восточном Кавказе отсутствуют следы вулканизма и, если здесь найдены изделия из обсидиана, то есть вулканического стекла, то источник этого сырья нужно искать за много сотен километров от исследуемого памятника. На это же указывают и многочисленные керамические остатки, обнаруживаемые в поселении.