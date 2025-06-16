«Артек» стал местом, формирующим мировоззрение лидеров, заявили в НЦИП

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» стал местом, формирующим мировоззрение и ценностные ориентиры будущих лидеров, заявили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).
«Артек» отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня 1925 года.
«За свою вековую историю… легендарный “Артек” стал точкой притяжения для многих поколений детей из всех регионов России и десятков стран мира — это не просто символ детства, дружбы и вдохновения, но мощнейший образовательный центр, формирующий мировоззрение и ценностные ориентиры будущих лидеров», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
В НЦИП напомнили, что организация за 1,5 года реализовала совместно с «Артеком» ряд проектов и общественно значимых инициатив. В частности, образовательная программа «Без срока давности» объединила в детском центре более 400 молодых людей из разных регионов России и других стран.
«Мы желаем Международному детскому центру “Артек” не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, продолжать создавать смыслы, дарить ребятам со всего мира новые знания и эмоции. Уверены, вместе мы реализуем еще не один важный общественный проект, направленный на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи», — заключили в НЦИП.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в «Артеке» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития «Артека» на 2021−2025 годы.