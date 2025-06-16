«Все началось с обычного звонка…»: как полицейские спасли накопления молодой матери

Ситуация быстро обострилась. Женщину начали забрасывать сообщениями о якобы оформленных на ее имя кредитах и подозрительных финансовых операциях. Под психологическим давлением она уже собиралась выполнить все требования аферистов: перевести деньги на «основной счет», снять наличные и отправить их на так называемый «безопасный счет», который на самом деле контролировали мошенники.