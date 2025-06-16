«Все началось с обычного звонка…»: как полицейские спасли накопления молодой матери

Молодая мать из Иркутска стала жертвой продуманной мошеннической схемы. Преступники, выдавая себя за сотрудников портала Госуслуг, попытались похитить все ее сбережения. Для большей убедительности даже подделали официальную доверенность на управление банковскими счетами женщины.
— Все началось с сообщения в мессенджере от якобы почтовых работников. Я действительно ждала письмо, поэтому не придала этому значения. Потом на мой аккаунт в Госуслугах пришел код подтверждения, который я по незнанию сообщила мошенникам, — рассказывает 25-летняя сибирячка.
Ситуация быстро обострилась. Женщину начали забрасывать сообщениями о якобы оформленных на ее имя кредитах и подозрительных финансовых операциях. Под психологическим давлением она уже собиралась выполнить все требования аферистов: перевести деньги на «основной счет», снять наличные и отправить их на так называемый «безопасный счет», который на самом деле контролировали мошенники.
К счастью, оперативники УБК ГУ МВД России по Иркутской области, получив сигнал о возможном мошенничестве, прибыли к женщине уже через 15 минут после начала этого кошмара. Полицейские вовремя объяснили ей схему обмана, предотвратив потерю 300 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области аферисты обокрали жителей на 5,5 миллиона рублей.