Гладков предложил отложить восстановление жилья уехавших из России белгородцев

«Есть люди, которые покинули страну. Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать [имущество] на одном и том же уровне, в одной и той же категории?» — поинтересовался Гладков.