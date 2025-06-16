Мэр Омска деликатно возмутился вырванными из клумб цветами

На территории музея-исторического парка «Омская крепость» неизвестные вырвали из вазонов цветы. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил глава города в своем телеграм-канале.
«Цветы высажены сотрудниками учреждения и волонтерами с любовью и добротой. Вопрос один: “Зачем?”. Какая радость от того, что ты что-то испортил? Цветы, конечно же, будут высажены вновь, потому что добро всегда побеждает, а я в очередной раз напоминаю, что Омск — наш большой дом, забота о котором — задача каждого», — написал на своей странице Сергей Шелест.
Это не первый случай вандализма омичей, который вызывает искреннее недоумение у мэра города и у большинства порядочных жителей Омска. Только за прошедшую весну мы писали о трех случаях порчи городского имущества: 20 апреля неустановленные вандалы разнесли остановочный павильон «Парк 30-летия ВЛКСМ», 8 мая вандалы попытались утопить в Иртыше знаки о запрете купания, 14 мая малолетние вандалы разбили остановку «Поселок Южный».