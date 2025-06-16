Мэр Омска деликатно возмутился вырванными из клумб цветами

«Цветы высажены сотрудниками учреждения и волонтерами с любовью и добротой. Вопрос один: “Зачем?”. Какая радость от того, что ты что-то испортил? Цветы, конечно же, будут высажены вновь, потому что добро всегда побеждает, а я в очередной раз напоминаю, что Омск — наш большой дом, забота о котором — задача каждого», — написал на своей странице Сергей Шелест.