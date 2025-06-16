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Microsoft случайно заменила звук запуска Windows 11 на звук Vista

Привет из 2007 года заметили тестировщики.

Источник: Microsoft

Microsoft по ошибке вернула звук запуска из Windows Vista в бета-версию Windows 11, сообщает The Verge. Как сообщают пользователи, при запуске Windows 11 воспроизводился характерный звук, знакомый по операционной системе 2007 года.

Ошибка коснулась файла imageres.dll, где и хранится аудиофайл загрузки. Проблему заметили почти сразу после релиза. Редактор издания Том Уоррен написал в соцсети, что Microsoft случайно заменила звук запуска Windows 11 на звук из Vista.

Microsoft оперативно отреагировала на ситуацию и добавила строку в свои примечания к выпуску для последней сборки Dev Channel. Она сообщила, что уже работает над исправлением ошибки. Звук для Windows 11 вернут уже в следующем обновлении.

Представитель команды разработчиков из команды Windows Insider Брэндон ЛеБлан пошутил, что «хотел немного повеселиться» и «поиграть со звуковыми файлами». Позже он подтвердил, что это была настоящая ошибка.

Откуда именно в систему попал старый звуковой файл, в компании тоже не объяснили. Впрочем, у пользователей есть собственные предположения:

«Возможно, один из инженеров Microsoft, работавших над Windows, слишком много вспоминал о Windows Vista на прошлой неделе, когда компания Apple представила тему Liquid Glass. Microsoft дала понять, что новый дизайн имеет некоторое сходство с дизайном Aero Glass в Windows Vista», — пошутил обозреватель The Verge.