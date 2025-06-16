В Омске с 1 сентября ужесточат правила продажи пива

С 1 сентября 2025 года в России начнутся новые правила учёта пива и слабоалкогольных напитков. Это значит, что все компании, которые продают или производят такие напитки, должны будут соблюдать новые требования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.
Что изменится:
- теперь всё пиво и слабоалкогольные напитки должны быть прослеживаемыми — то есть можно будет точно узнать, откуда и куда они идут;
- все данные о продаже и перемещении продукции нужно будет передавать через электронные системы;
- перед отправкой продукции в магазин или на склад нужно будет направлять уведомление в систему;
- также появится возможность исключать из оборота пиво, которое по каким-то причинам не предназначено для продажи.
Что нужно делать бизнесу:
- получить электронную подпись через ФНС России;
- зарегистрироваться на сайте «Честный знак»;
- выбрать оператора для обмена документами и заключить с ним договор;
- настроить работу системы и обучить сотрудников.
Также изменятся требования к штрихкодам (кодам DataMatrix). Теперь в них нужно будет указывать дополнительные данные. Если этого не сделать, код станет недействительным.
Нарушение новых правил грозит крупными штрафами — до 300 000 рублей, а при серьёзных нарушениях или подделках — даже тюремным сроком до шести лет. Поэтому лучше заранее подготовиться и соблюдать все требования.
Министерство промышленности и торговли Омской области посоветовало всем участникам рынка начать подготовку уже сейчас, чтобы избежать проблем и штрафов.