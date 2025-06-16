В Омске с 1 сентября ужесточат правила продажи пива

С 1 сентября 2025 года в России начнутся новые правила учёта пива и слабоалкогольных напитков. Это значит, что все компании, которые продают или производят такие напитки, должны будут соблюдать новые требования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.