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В Омске с 1 сентября ужесточат правила продажи пива

За несоблюдение новых правил предпринимателям будут грозить штрафы и даже лишение свободы.

Источник: Om1 Омск

С 1 сентября 2025 года в России начнутся новые правила учёта пива и слабоалкогольных напитков. Это значит, что все компании, которые продают или производят такие напитки, должны будут соблюдать новые требования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.

Что изменится:

  • теперь всё пиво и слабоалкогольные напитки должны быть прослеживаемыми — то есть можно будет точно узнать, откуда и куда они идут;
  • все данные о продаже и перемещении продукции нужно будет передавать через электронные системы;
  • перед отправкой продукции в магазин или на склад нужно будет направлять уведомление в систему;
  • также появится возможность исключать из оборота пиво, которое по каким-то причинам не предназначено для продажи.

Что нужно делать бизнесу:

  • получить электронную подпись через ФНС России;
  • зарегистрироваться на сайте «Честный знак»;
  • выбрать оператора для обмена документами и заключить с ним договор;
  • настроить работу системы и обучить сотрудников.

Также изменятся требования к штрихкодам (кодам DataMatrix). Теперь в них нужно будет указывать дополнительные данные. Если этого не сделать, код станет недействительным.

Нарушение новых правил грозит крупными штрафами — до 300 000 рублей, а при серьёзных нарушениях или подделках — даже тюремным сроком до шести лет. Поэтому лучше заранее подготовиться и соблюдать все требования.

Министерство промышленности и торговли Омской области посоветовало всем участникам рынка начать подготовку уже сейчас, чтобы избежать проблем и штрафов.