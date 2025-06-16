МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран

В Министерстве иностранных дел настоятельно рекомендовали гражданам Беларуси воздержаться от поездок в Израиль и Иран, передает БелТА.
Это связано с эскалацией конфликта между странами. Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию и поддерживать связь с белорусами, которые находятся на территориях этих стран.
При этом отмечается, что консульские службы диппредставительств Беларуси в Израиле и Иране сейчас занимаются приемом только по экстренным консульским вопросам.
— Прием документов по другим обращениям приостановлен, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в МИД сообщили телефоны экстренной связи для белорусов в Израиле (+972−35 — 22 — 20 — 43, +972−549 — 82 — 05 — 37) и Иране (+982 12 — 275 — 22 — 29, +98 912 — 215 — 29 — 35).
В МИД также сказали, что в Иране формируются списки граждан, которые обратились за помощью. По ряду вопросов поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.
Еще в дипведомстве рекомендовали белорусам, которые находятся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей и поддерживать связь с диппредставительствами Беларуси.
— Информация о дальнейших действиях будет предоставляться по мере развития ситуации, — заключили в пресс-службе.
Тем временем авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня.
А накануне МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан.