Теория скрытых колебаний поможет в предотвращении катастроф на ГЭС

«Была авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, когда при изменении нагрузки система управления не справилась. Вместо стабильной работы стали возникать колебания, которые привели к механическим разрушениям. Если у вас есть инструментарий, который мы разрабатываем в теории скрытых колебаний, то у вас есть путь в этой теории, который позволяет вам надеяться, что вы в математической модели такие колебательные процессы в этой системе можете выявить и оценить параметры нагрузки, которые допустимы и недопустимы, чтобы избежать таких техногенных катастроф. У нас есть НИИ Веденеева, и вчера мы осуждали возможность построения такой же модели для другой гидростанции», — рассказал он.