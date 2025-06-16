Теория скрытых колебаний поможет в предотвращении катастроф на ГЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Теория скрытых колебаний, за которую доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН профессор СПбГУ Николай Кузнецов стал лауреатом госпремии РФ, может помочь в предотвращении аварийных ситуаций на гидроэлектростанциях. Сейчас ведутся обсуждения сотрудничества, сообщил ученый на пресс-конференции в ТАСС.
«Была авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, когда при изменении нагрузки система управления не справилась. Вместо стабильной работы стали возникать колебания, которые привели к механическим разрушениям. Если у вас есть инструментарий, который мы разрабатываем в теории скрытых колебаний, то у вас есть путь в этой теории, который позволяет вам надеяться, что вы в математической модели такие колебательные процессы в этой системе можете выявить и оценить параметры нагрузки, которые допустимы и недопустимы, чтобы избежать таких техногенных катастроф. У нас есть НИИ Веденеева, и вчера мы осуждали возможность построения такой же модели для другой гидростанции», — рассказал он.
По словам ученого, с точки зрения математической теории управления гидроэлектростанция — динамика потока воды, регулятора, турбины, электрического генератора и динамики потребления. В случае аварии на Саяно-Шушенской ГЭС ученые провели анализ ее замкнутой динамики и построили модель, которая показала, что предшественником катастрофы стал пожар на другой станции.
«В нашей стране много таких объектов, поэтому задача чрезвычайно важная. У нас тонны воды, конструкции, которые эту воду держат, соответственно колебательные процессы, которые возникают, от них зависят как жизнеобеспечение, так и жизни людей. Эта теория может помочь предсказать нежелательные колебательные процессы, которые в такой ситуации возникают», — добавил специалист.
12 июня президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил золотые медали Героям Труда и наградил лауреатов государственных премий. Кузнецов стал лауреатом госпремии РФ в области науки и технологий 2024 года за создание и развитие нового научного направления — теории скрытых колебаний. Его теория явилась современным этапом развития теории колебаний академика А. А. Андронова.
Основой теории скрытых колебаний стала новая классификация колебаний как самовозбуждающихся и скрытых. Области притяжения скрытых колебаний отделены от стационарных режимов, поэтому выявление таких колебаний и областей их притяжения требует разработки и применения специальных аналитико-численных методов.